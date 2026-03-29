РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 29 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира ITF в Индии

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева триумфально завершила выступление в парном разряде на турнире серии ITF W15 в Нагпуре, передает агентство Kazinnform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. 

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева
    Фото: НОК

    В решающем противостоянии Жибек Куламбаева в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной взяла верх над парой Элина Неплий — Ксения Лоскутова.

    Финальный поединок за главный трофей выдался непростым. Уступив в первой партии, Куламбаева и Яшина сумели переломить ход встречи во втором сете и одержали победу в напряженном супер-тай-брейке. Итоговый счет — 5:7, 6:4, 10:6. Стоит отметить, что данный титул стал для казахстанки первым в текущем сезоне после восстановления от полученной ранее травмы.

    Помимо успеха в паре, Жибек продолжает борьбу за главный трофей и в одиночной сетке. В полуфинальном поединке Куламбаева (№ 419 ракетка по версии WTA) уверенно обыграла местную теннисистку Зеел Десаи (№ 583 WTA).

    Теперь в финале за второй титул в Нагпуре казахстанке предстоит сразиться с еще одной представительницей Индии — Сонал Патил (№ 1159 WTA).

    Также 10–11 апреля 2026 года Жибек Куламбаева представит Казахстан в квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup, где сыграет против сборной Канады. Матчи пройдут в Астане.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Индия Теннис
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор
    Сейчас читают