Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира ITF в Индии

В решающем противостоянии Жибек Куламбаева в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной взяла верх над парой Элина Неплий — Ксения Лоскутова.

Финальный поединок за главный трофей выдался непростым. Уступив в первой партии, Куламбаева и Яшина сумели переломить ход встречи во втором сете и одержали победу в напряженном супер-тай-брейке. Итоговый счет — 5:7, 6:4, 10:6. Стоит отметить, что данный титул стал для казахстанки первым в текущем сезоне после восстановления от полученной ранее травмы.

Помимо успеха в паре, Жибек продолжает борьбу за главный трофей и в одиночной сетке. В полуфинальном поединке Куламбаева (№ 419 ракетка по версии WTA) уверенно обыграла местную теннисистку Зеел Десаи (№ 583 WTA).

Теперь в финале за второй титул в Нагпуре казахстанке предстоит сразиться с еще одной представительницей Индии — Сонал Патил (№ 1159 WTA).

Также 10–11 апреля 2026 года Жибек Куламбаева представит Казахстан в квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup, где сыграет против сборной Канады. Матчи пройдут в Астане.