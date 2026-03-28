Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в финал турнира в Индии

Вторая ракетка соревнования, казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в отчетном полуфинале встретилась с представительницей Индии Зил Десаи, занимающей 573-е место в рейтинге WTA.

Первый сет прошел в напряженной борьбе и завершился на тай-брейке в пользу казахстанки – 7:6 (7:2). Второй сет для Куламбаевой дался легче – 6:3.

В финале казахстанская теннисистка встретится с еще одной представительницей Индии – Сонал Патил. В полуфинале Патил обыграла россиянку Элину Неплий – 1:6, 6:3, 7:5.

28 марта Жибек Куламбаева также проведет финальный матч в парном разряде вместе с россиянкой Екатериной Яшиной.

Напомним, ранее сообщалось, что Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Индии. Также она поборется за чемпионский титул в парном разряде.