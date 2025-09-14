РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:46, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Жибек Куламбаева выиграла первый титул WTA в карьере

    Жибек Куламбаева стала чемпионкой парного разряда турнира серии WTA 125 в китайском Хужоу, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТФ.

    Жибек Куламбаева выиграла первый титул WTA в карьере
    Фото: KТФ

    В финале Жибек в дуэте с Вероникой Эрьявец (Словения) за час с небольшим уверенно разобрались с японками Аяно Шимицу/Момоко Кобори со счетом 6:4, 6:2.

    Этот титул стал первым для 25-летней Жибек на турнирах WTA в парном разряде разряде. Кроме того, казахстанка выиграла 35 турниров ITF в парном разряде.

    Ранее Жибек Куламбаева вновь подтвердила статус одной из лучших теннисисток страны и добавила в свою коллекцию очередной титул чемпионки Казахстана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают