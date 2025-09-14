Жибек Куламбаева выиграла первый титул WTA в карьере

В финале Жибек в дуэте с Вероникой Эрьявец (Словения) за час с небольшим уверенно разобрались с японками Аяно Шимицу/Момоко Кобори со счетом 6:4, 6:2.

Этот титул стал первым для 25-летней Жибек на турнирах WTA в парном разряде разряде. Кроме того, казахстанка выиграла 35 турниров ITF в парном разряде.

Ранее Жибек Куламбаева вновь подтвердила статус одной из лучших теннисисток страны и добавила в свою коллекцию очередной титул чемпионки Казахстана.