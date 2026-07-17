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    Жибек Куламбаева продолжает победную серию и вышла в финал WTA 250

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в финал турнира категории WTA 250 в румынском городе Яссы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Жибек Куламбаева продолжает победную серию и вышла в финал WTA 250
    Фото: ФТК

    В дуэте с представительницей Армении Алиной Чараевой они встречались в полуфинальном матче с тандемом бельгийки Магали Кемпен и россиянки Александры Пановой, которые получили первый номер посева.

    Матч продлился два сета и завершился победой Жибек и Алины с итоговым счетом – 6:4, 7:6 (7:3).

    Теннисистки провели на корте 1 час и 51 минут. За это время Куламбаева с напарницей не совершили подач навылет, допустили шесть двойных ошибки и реализовали пять брейк-поинтов из шести заработанных.

    Таким образом, казахстанско-армянский дуэт вышел в финал. Их соперницы определятся позднее.

    О том, что Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира категории WTA 250, мы писали ранее.

    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор