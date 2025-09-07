Жезказган - сердце медной индустрии Казахстана: как идет добыча металла

Казахстан входит в число ведущих мировых производителей меди, занимая 11-е место с объёмом около 740 тысяч тонн в год. Основным покупателем казахстанской меди остаётся Китай, который продолжает быть главным драйвером мирового потребления металла в условиях «зелёного перехода» и стремительного роста производства электроники.

История добычи и современные шахты

Историческим ядром медной промышленности Жезказгана стал Южно-Жезказганский рудник (ЮЖР), открытый в 1965 году. Изначально его проектная мощность составляла 2,8 млн тонн руды в год. С вводом шахты № 65 в 1975 году производительность увеличилась до 5,5 млн тонн. Сегодня здесь трудится более тысячи человек, а добыча ведётся на шахтах № 65 и № 45, где разрабатываются горизонты на глубинах до 270 метров.

— Богатые рудные горизонты в значительной степени отработаны, поэтому мы активно развиваем новые месторождения Жыландинской группы. Это позволяет сохранить стабильный объём добычи и обеспечить город рабочими местами, — рассказывает инженер Южно-Жезказганского рудника.

Жыландинская группа расположена в 30 км от Жезказгана и включает пять перспективных объектов: Итауыз, Восточную и Западную Сары-Оба, Карашошак и Кипшакпай.

Фото: Корпорация Казахмыс

Современная добыча меди требует высокой технологичности. Карьерный способ применяется на неглубоких залежах, создавая гигантские котлованы, где экскаваторы снимают верхний слой грунта, а самосвалы вывозят руду на переработку. В шахтах создаются настоящие подземные города: тоннели уходят на сотни метров в глубину, устойчивость стен обеспечивается бетонными анкерами и металлическими опорами. Подземные магистрали соединяют рудоспуски, по которым курсируют самосвалы с рудой и шахтёрами.

Путь меди: от руды к металлу

После добычи руда поступает на Жезказганскую обогатительную фабрику. Сюда ежедневно привозят сотни железнодорожных вагонов с рудой, каждый из которых переворачивается гигантскими вагоноопрокидывателями. Процесс полностью автоматизирован: вагоны фиксируются захватами, наклоняются на 120–160 градусов, а руда высыпается на конвейер.

Затем руда измельчается до состояния порошка и проходит флотацию. В больших флотационных машинах добавляют реагенты и пропускают поток воздуха. На поверхности образуется пена с концентратом меди, содержание которого возрастает с исходных 0,6% до 20–35%.

Фото: Корпорация Казахмыс

Далее концентрат поступает на Жезказганский медеплавильный завод — современное предприятие с медеплавильным, медеэлектролитным и сернокислотным производством. Здесь концентрат проходит шихтовку, плавку в рудно-термических печах, превращается в черновую медь с содержанием до 99,4%, а затем очищается электролизом до катодной меди чистотой 99,99%. Каждая катодная пластина весом около 100 кг упаковывается и отправляется клиентам по всему миру.

Живой ритм шахт и завода

Жизнь шахт и фабрик Жезказгана бьёт ключом с раннего утра. Шахтёры спускаются под землю на смену, где их ждут сотни тонн руды, конвейеры и мощные подземные самосвалы CAT AD-45B.

На поверхности электровозы отвозят руду на фабрики, где операторы следят за вагоноопрокидывателями и конвейерами.

Фото: Корпорация Казахмыс

На медеплавильном заводе в цехе электролиза медь превращается в катоды под строгим контролем химиков и инженеров.

— Каждый этап требует точности: от анализа химсостава до шихтовки и контроля температуры плавки. Ошибка даже в долях процента может сказаться на качестве катодов, — поясняет главный инженер завода Эльмурат Абуов.

Значение меди для региона и страны

Для Жезказгана медь — это не только металл, но и социальная инфраструктура, рабочие места и стабильность экономики. В шахтах, на фабрике и на заводе в области Улытау работают более 20 тысяч человек. Средняя зарплата на шахтах превышает 900 тысяч тенге, что делает отрасль привлекательной для специалистов.

Сегодня Жезказган подтверждает свой статус лидера медной индустрии Казахстана: здесь сосредоточены ключевые активы, модернизируются производственные процессы и внедряются новые проекты. От руды до катода — путь меди в Жезказгане иллюстрирует, как стратегический ресурс способен поддерживать экономику, обеспечивать рабочие места и формировать будущее целого региона.

Медь Жезказгана — это не просто металл. Это символ индустриального развития, технологических инноваций и экономической устойчивости, без которого современная промышленность и цифровая экономика Казахстана просто невозможны.

