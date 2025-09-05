Безопасность под землей: какие новые технологии внедряются на руднике «Жомарт»

Новая система безопасности

После трагедии корпорация «Казахмыс» пошла на беспрецедентные меры.

— Правительственная комиссия рекомендовала нам 45 мероприятий. Сегодня 29 уже выполнены, остальные 16 — в работе. Все рекомендации корпорация приняла без исключения, — рассказала Гульшат Естаева, начальник управления по поддержке систем производственной безопасности и охраны труда.

На руднике установлены стационарные сенсорные газоанализаторы, а также приобретены 130 портативных приборов «Спутник-1М». Устройство реагирует на превышение концентрации метана и других вредных газов, определяет температуру.

— Мы также закупили «селфи-палки» для газоанализаторов — чтобы шахтеры могли безопасно замерять концентрацию газа наверху забоя. Ведь метан скапливается именно в верхней зоне, — пояснила Гульшат Естаева.

Фото: Корпорация Казахмыс

Научная поддержка

Рудник «Жомарт» впервые столкнулся с проявлением метана. Несмотря на то, что здесь добывают не уголь, а руду, специалисты зафиксировали выделение горючих газов.

— Чтобы понять масштабы и угрозы, мы привлекли институты «НТК СпецШахтСтрой» и «ВостНИИ». Эти организации имеют колоссальный опыт работы с метаном и соответствующие лаборатории. Они подтвердили: мы можем работать, но только при строгом контроле и вентиляции, — говорит Гульшат Естаева.

На базе «Серіктес» создана собственная лаборатория. Здесь проводится анализ воздуха и проб руды. Для более точного мониторинга дополнительно было закуплено 20 пробоотборных устройств, 27 зарядных устройств, 5 систем считывания данных.

Контроль на каждом шаге

Чтобы шахтеры были в безопасности, внедрена система позиционирования. В шахте смонтировано 15,5 километров кабеля и установлено 49 единиц оборудования, обеспечив 100% покрытие связи под землей.

— Каждый шахтер теперь оснащен лампой с меткой и видеожетоном. Если сотрудник долго не двигается, система подает тревожный сигнал. Это позволяет быстро оказать помощь при необходимости, — уточнила Гульшат Естаева.

Фото: Корпорация Казахмыс

Также внедряются метан-реле на технику. Он устанавливается на двигатели буровых станков и автоматически останавливает работу при превышении уровня метана. До конца года планируется оснастить ими 16 единиц техники, а в перспективе — весь парк оборудования.

Голос шахтеров

Работники признают: подход к безопасности изменился.

— В первую очередь всегда проверяем технику и забой. Если видим риски — сразу сообщаем мастеру. Главное, чтобы каждый вернулся домой целым и здоровым, — делится Арман Сыздыков, бурильщик с 10-летним стажем на «Жомарте».

Инновационная техника

Рудник активно обновляет технику. В 2023 году на «Жомарте» начали работать батарейные погрузочно-доставочные машины шведской компании Epiroc Atlas Copco. Эти машины работают на батарее мощностью 800 вольт и могут трудиться 4 часа без подзарядки. Батарея меняется за минуты, исключя простои. Еще один плюс — техника не выделяет углекислый газ и практически бесшумная.

— Электротехника безопаснее и экологичнее. Она снижает уровень шума и исключает выбросы дизеля под землей, — отмечают шахтеры.

Стоимость одной такой машины — около 273 тысяч евро.

Фото: Корпорация Казахмыс

Люди и производство

На руднике «Жомарт» работают 1144 человека. Средняя зарплата подземных шахтеров составляет около 850 тысяч тенге. Производственные мощности внушительные: добыча достигает 4 миллионов тонн руды в год, работы ведутся по камерно-столбовой системе разработки с обязательным составлением целиков.

Техническая база впечатляет — 67 единиц горно-шахтного оборудования, 10 самоходных машин, 4 дробильных комплекса общей производительностью 11 тысяч тонн руды в сутки, специализированная горно-спасательная служба «Серіктес», которая дежурит круглосуточно.

Возвращение к работе

После аварии рудник был полностью остановлен 17 февраля, функционировали лишь системы жизнеобеспечения: водоотлив, рудоподъем и ТВС. Сегодня предприятие возобновило работу: 16 июня 2025 года было запущено шахтное поле № 2, тогда как участок аварии остается закрытым.

— Безопасность — абсолютный приоритет. Мы идем по пути инноваций и внедрения технологий, которые ранее использовались только на угольных шахтах России. Наша задача — сделать так, чтобы трагедии никогда не повторились, — подчеркнула Гульшат Естаева.

Сегодня «Жомарт» — это не только добыча руды, но и площадка для внедрения передовых технологий безопасности. Многослойный контроль атмосферы, научные исследования, современные машины и система позиционирования делают рудник одним из самых защищённых в Казахстане.

Здесь доказывают, что добыча может быть безопасной, если жизнь человека ставится выше всего.

Ранее сообщалось, что на руднике «Жомарт» ведётся масштабная работа по устранению последствий аварии.