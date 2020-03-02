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Жетысайский аграрий стал миллионером, выращивая лимон

2 Марта 2020 13:25
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Жетысайский аграрий стал миллионером, выращивая лимон

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Крестьянское хозяйство «Нурсултан» сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области получило около 5 тонн продукции из 10 соток лимонного сада. Каждый килограмм реализовали оптом по 800 тенге. Прибыль с урожая составила 5 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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В этом году площадь лимонного сада увеличена еще на 10 соток. Сейчас саженцы уже посажены и ведется тщательный уход за ними.

«В 2016 году саженцы лимонов мы приобрели из Узбекистана. Создали теплицу и за три года получили 3 тонны продукции, в 2019-м собрали 5 тонн урожая. Каждый куст дал около 30-40 кг лимона и способен давать урожай в течение 25-30 лет», -сказал садовод Юлдаш Аблазов.
В целом, в крестьянском хозяйстве «Нурсултан» 17 гектаров земли. Из них на 6 га посажены саженцы персиков, на 20 сотках - виноград и лимон и 80 тысяч кустов чайной розы. Председатель хозяйства Мурат Жумабеков в следующем году планирует увеличить площадь лимона еще на 30 соток. В качестве эксперимента на 2 га земли посадило хурму. Однако птицы не дали расти этому виду культуры.



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Ключевые слова: Туркестанская область, Сельское хозяйство,
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