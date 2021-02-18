Жетысайские аграрии реализовали 120 тонн капусты
«Крестьянское хозяйство «Шаблан», расположенное в населенном пункте Жана даур засеяло капусты на 3,5 гектаров и в настоящее время здесь уже собрано 70 тонн урожая, а хозяйственник Аметов Нурбол успел собрать до 50 тонн сельхозпродукции. Полученную продукцию аграрии реализовали на местные рынки и территорию страны», - рассказали в региональной службе коммуникаций.
Кроме того, благодаря ежедневному труду аграриев в прошлом году в районе было произведено на 65,5 млрд тенге сельхозпродукции, в том числе животноводство - 13 млрд 99 млн тенге, растениеводство - 8 млрд 320 млн тенге. Соответственно произведено на 5 млрд тенге больше, чем в прошлом году.
В 2020 году в данную отрасль привлечено 2 млрд 600 млн тенге инвестиций, по сравнению с 2019 годом объем привлеченных инвестиций в данную отрасль увеличился в два раза. 9,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, выделенных правительством по льготным ценам на проведение осенних и весенне-полевых работ, распределены по крестьянским хозяйствам.