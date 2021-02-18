Жетысайские аграрии реализовали 120 тонн капусты

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жетысайском районе - 78,5 тысячи гектаров. Из них в прошлом году было засеяно 1 170 гектаров капусты, с которой собрано 36 тысяч тонн урожая. С начала текущего года в районе высажено около 900 гектаров саженцев капусты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональной службу коммуникаций.

«Крестьянское хозяйство «Шаблан», расположенное в населенном пункте Жана даур засеяло капусты на 3,5 гектаров и в настоящее время здесь уже собрано 70 тонн урожая, а хозяйственник Аметов Нурбол успел собрать до 50 тонн сельхозпродукции. Полученную продукцию аграрии реализовали на местные рынки и территорию страны», - рассказали в региональной службе коммуникаций.

Кроме того, благодаря ежедневному труду аграриев в прошлом году в районе было произведено на 65,5 млрд тенге сельхозпродукции, в том числе животноводство - 13 млрд 99 млн тенге, растениеводство - 8 млрд 320 млн тенге. Соответственно произведено на 5 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

В 2020 году в данную отрасль привлечено 2 млрд 600 млн тенге инвестиций, по сравнению с 2019 годом объем привлеченных инвестиций в данную отрасль увеличился в два раза. 9,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, выделенных правительством по льготным ценам на проведение осенних и весенне-полевых работ, распределены по крестьянским хозяйствам.