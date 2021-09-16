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    11:05, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жетысайская рыба экспортируется за рубеж

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жетысайском районе Туркестанской области развивается рыбное хозяйство. На сегодня рыба Жетысая экспортируется в Азербайджан, Грузию, Израиль, Россию, Китай и Узбекистан, при этом увеличивая доходы предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Крестьянское хозяйство «Сундет», расположенное в небольшом селе Шолпанкудук Макталинского сельского округа, производит и выращивает до 1 млн 300 штук молоди рыбы, таких как толстолоб, амур, сазан. Необходимые приманки для мальков получают из Польши. По словам специалистов, заграничные корма содержат все полезные минералы, спасающих рыбу от различных заболеваний, а также необходимых для ее роста и развития.

    В рамках реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу прошлого года программа субсидирования государством 30% затрат на приобретение кормов, используемых для аквакультуры, оказывает положительное влияние на развитие рыбного хозяйства. Отметим, что рыбопромышленники региона, получившие господдержку, сейчас наращивают доходы, экспортируя свою продукцию в Азербайджан, Грузию, Израиль, Россию, Китай и Узбекистан. Сегодня в Туркестанской области имеется 134 реки и озер, пригодных для товарного рыбоводства. Из них 88 водоемов местного значения переданы природопользователям в рыбохозяйственных целях.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Акимат Экономика
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