Жетысайские дыни отправляются в Россию

Крестьянин Аль-Фараби Кузенбаев из Жетысайского района Туркестанской области экспортирует дыни в Российскую Федерацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

- В этом году жетысайские крестьяне засеяли хлопчатник на 79,3 тыс. га, орошаемых земель на 40,8 тыс. га, бахчевых на 20,1 тыс. га, зерновой кукурузы на 7,2 тыс. га, овощей на 3,3 тыс. га и люцерны на 6,3 тыс. га, в настоящее время ведутся работы по посеву риса и маш. Сегодня в районе уже созрел первый урожай бахчевых культур, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аль-Фараби Кузенбаев уже несколько лет занимается с сельским хозяйством в Абайском сельском округе на площади 45 гектаров. Крестьянское хозяйство называется «Аль-Фараби». В этом году, как и в прошлых годах, он выводит свою продукцию на рынок раньше других.

Посеяв на своих полях дыни сорта «Бакинка», председатель хозяйства приступил к уборке урожая и экспортирует ее в Москву по 600 тенге за килограмм.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

- В этом году наша дыня немного опаздывает. Спрос тоже хороший. Несмотря на трудности с водопроводом, дефицита не ощущалось. Мы экспортируем нашу первую продукцию в Россию. Цена 600 тенге за кг. Без каких-либо посредников мы сами отгружаем и отправляем продукцию, – говорит Аль-Фараби Кузенбаев.

Отметим, что в этом году на площади 20 тыс. га орошаемых земель в районе засеяно 16 тыс. га дынь, а на 4 тыс. га - арбузов. В прошлом году на площади 18 780 гектаров засеяно 14 тыс. га дынь, 4,6 тыс. га арбузов. Объем валовой продукции составил 514,3 тыс. тонн.