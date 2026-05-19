Жестоко истязавшую родных детей мать осудили в Шымкенте

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор Гульмире Эргешовой, обвиняемой в жестоком обращении с собственными детьми. Ей назначено 5 лет и 3 месяца лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судом установлено, что 30-летняя Гульмира Эргешова систематически избивала детей и подвергала их физическому и психологическому насилию. По материалам дела, подсудимая применяла к несовершеннолетним изощренные методы наказания: обжигала их раскаленным утюгом, прикладывала к их рту горячую вилку, заставляла стоять в ледяной воде. Кроме того, женщина насильно остригла волосы своей дочери и на протяжении длительного времени подвергала детей моральным унижениям.

Во время приговора подсудимая заявила, что причиной ее агрессии стали многолетние конфликты со свекровью и супругом. По словам женщины, семья якобы жила исключительно на государственные пособия, оформленные на детей. Осужденная настаивала на том, чтобы детей не возвращали ее мужу, который сейчас находится на заработках за границей, и свекрови. Она просила, чтобы несовершеннолетние продолжали оставаться под опекой государства.

Суд признал Эргешову виновной и назначил наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, у осужденной четверо детей. Сразу после выявления фактов жестокого обращения их забрали из семьи, сейчас они находятся под защитой государства в социальных учреждениях.

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой, исключив версию о психическом расстройстве. До вынесения уголовного приговора суд Шымкента ограничил Гульмиру Эргешову в родительских правах и обязал ее выплачивать алименты на содержание детей.