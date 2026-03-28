РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 27 Март 2026 | GMT +5

    Матери, жестоко обращавшейся с детьми, вынесли приговор в Шымкенте

    Суд ограничил в родительских правах женщину, которая систематически издевалась над родными детьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: freepik.com

    Иск подало городское управление образования. Гражданское дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

    — Ответчик Э. является матерью четверых несовершеннолетних детей. Их отец находится за границей и был осведомлен о происходящем, — отметили в суде.

    В ходе разбирательства подтвердились факты жестокого обращения. Насилие женщина оправдывала «воспитательными мерами».

    Иск удовлетворен с учетом интересов детей. Женщину ограничили в родительских правах и обязали выплачивать алименты.

    — При вынесении решения учтены нормы Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» и приоритет защиты прав детей, — добавили в суде.

    Решение пока не вступило в законную силу.

    В отношении 29-летней женщины также расследуется уголовное дело по фактам причинения телесных повреждений и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следствия, четверо детей систематически подвергались насилию родной матерью.

    Версию о психическом расстройстве исключили. Экспертиза признала женщину вменяемой. По предварительной информации, супруг уехал на заработки во Францию. На фоне затяжных конфликтов женщина вымещала агрессию на детях.

    Ранее сообщалось, что старшие дети с серьезными травмами находятся под наблюдением врачей. Четырехлетний ребенок помещен в Центр адаптации несовершеннолетних. Годовалый ребенок временно определен в Дом малютки.

    Теги:
    Насилие Дети Избиение Суды Шымкент
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают