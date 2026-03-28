Матери, жестоко обращавшейся с детьми, вынесли приговор в Шымкенте

Иск подало городское управление образования. Гражданское дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

— Ответчик Э. является матерью четверых несовершеннолетних детей. Их отец находится за границей и был осведомлен о происходящем, — отметили в суде.

В ходе разбирательства подтвердились факты жестокого обращения. Насилие женщина оправдывала «воспитательными мерами».

Иск удовлетворен с учетом интересов детей. Женщину ограничили в родительских правах и обязали выплачивать алименты.

— При вынесении решения учтены нормы Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» и приоритет защиты прав детей, — добавили в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

В отношении 29-летней женщины также расследуется уголовное дело по фактам причинения телесных повреждений и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следствия, четверо детей систематически подвергались насилию родной матерью.

Версию о психическом расстройстве исключили. Экспертиза признала женщину вменяемой. По предварительной информации, супруг уехал на заработки во Францию. На фоне затяжных конфликтов женщина вымещала агрессию на детях.

Ранее сообщалось, что старшие дети с серьезными травмами находятся под наблюдением врачей. Четырехлетний ребенок помещен в Центр адаптации несовершеннолетних. Годовалый ребенок временно определен в Дом малютки.