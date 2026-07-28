Жену боксера Данияра Елеусинова осудили по делу о нападении на двух карагандинок

Суд в Караганде признал супругу олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова виновной в нанесении побоев двум женщинам. Конфликт между соседями, произошедший несколько месяцев назад, завершился штрафом и взысканием компенсации морального вреда, передает корреспондент агентства Kazinform.

В суде района имени Алихана Бокейхана Караганды рассмотрели уголовное дело о нанесении побоев двум жительницам города — матери и дочери. По итогам разбирательства суд признал женщину виновной и назначил ей наказание.

Инцидент с участием супруги боксера Данияра Елеусинова произошел в феврале этого года в одном из домов Майкудука. Согласно материалам дела, подсудимая приехала к своему 81-летнему дедушке, который проживает в том же подъезде. Пожилой мужчина пожаловался внучке на конфликт с соседками, после чего она решила лично выяснить отношения и отправилась к ним домой.

Потерпевшие рассказали, что поздним вечером услышали настойчивый стук в дверь. Открыв ее, они увидели внучку своего соседа, которую знали еще с детства. По словам одной из женщин, разговор практически сразу перерос в конфликт.

— Она представилась, после чего сразу начала выражаться нецензурной бранью. Я не понимала, что происходит и почему ко мне предъявляют претензии. Затем она дважды ударила меня ногой в живот, схватила за волосы и стала удерживать. Все произошло настолько быстро, что я даже не успела сориентироваться, — рассказала в суде потерпевшая Асель.

По словам потерпевших, во время конфликта в квартиру также вошел дед подсудимой. Женщины утверждали, что он тоже участвовал в потасовке и нанес удары матери Асель. После того как их удалось вытолкнуть за дверь, они, по словам потерпевших, продолжали стучать и пинать входную дверь.

После происшествия женщины обратились в полицию и медицинское учреждение. Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы, у пенсионерки были диагностированы разрыв сухожилия пальца руки и легкое сотрясение головного мозга, у ее дочери — ушиб мягких тканей.

Сама подсудимая вину не признала. В суде она пояснила, что приехала защитить дедушку, который, по ее словам, неоднократно жаловался на соседок. Она утверждала, что действовала в пределах необходимой обороны.

— Мой дед рассказал, что его постоянно оскорбляют. Когда между нами возник словесный конфликт, женщина первой проявила агрессию. Я лишь защищалась, — заявила подсудимая в ходе судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что доводы о необходимой обороне не нашли своего подтверждения.

— Вина подсудимой полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в том числе заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей. Суд критически оценил доводы о необходимой обороне и пришел к выводу, что они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, — отметил судья Бахтияр Аканов при оглашении приговора.

Суд признал обвиняемую виновной по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ей назначен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей — 393 200 теңге (исходя из размера МРП, действовавшего на момент совершения правонарушения).

Кроме того, суд обязал ее выплатить каждой из потерпевших по 500 тыс. теңге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на оплату услуг представителя потерпевших в размере 1 млн теңге.

Потерпевшие также вправе обратиться в гражданском порядке с требованием о возмещении расходов на лечение.

Адвокат потерпевших Нурсултан Бигожин назвал вынесенный приговор закономерным итогом длительного расследования.

— На протяжении шести месяцев мы добивались привлечения подсудимой к уголовной ответственности. Суд всесторонне исследовал представленные доказательства и принял законное и обоснованное решение, — сказал он после оглашения приговора.

После оглашения приговора подсудимая отказалась от комментариев. В ходе судебного разбирательства она сообщила, что намерена воспользоваться правом на обжалование приговора.

Напомним, 9 июля казахстанский боксер Данияр Елеусинов попал в ДТП в Астане. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 35-летний олимпийский чемпион устроил три дорожно-транспортных происшествия и скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан по горячим следам полицией. На суде Елеусинов полностью признал свою вину. Суд назначил ему административный арест сроком на 20 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.