Суд назначил боксеру Данияру Елеусинову 20 суток ареста за пьяное вождение

Суд Астаны вынес постановление по делу олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова, который устроил три дорожно-транспортных происшествия в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело в отношении Данияра Елеусинова по части 3 статьи 608 Кодекса об административных правонарушениях.

В суде уточнили, что во время движения по улицам столицы водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил три ДТП. Ранее сообщалось о двух авариях с участием автомобиля Данияра Елеусинова.

В результате нарушений правил дорожного движения он сначала совершил наезд на опору ворот подземного паркинга, затем столкнулся с другим автомобилем, после чего по инерции повредил еще одну машину. Позже произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage, который от удара врезался в Toyota Hilux.

В результате аварий транспортным средствам был причинен механический ущерб.

— Вина водителя была подтверждена материалами дела, в том числе заключением медицинского освидетельствования, согласно которому у него установлена легкая степень алкогольного опьянения, а также протоколами, видеозаписями и объяснениями участников ДТП, — отметили в суде Астаны.

В судебном заседании Елеусинов полностью признал свою вину. Суд назначил ему административный арест сроком на 20 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее агентство сообщало, что известный казахстанский боксер Данияр Елеусинов попал в ДТП в столице.