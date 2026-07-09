Известный боксер Данияр Елеусинов попал в ДТП в Астане

В Астане произошли два дорожно-транспортных происшествия, участником которых стал водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, после столкновений мужчина скрылся с места аварий, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и задержали водителя на улице Достык.

По данным, распространяемым в социальных сетях, за рулем автомобиля мог находиться 35-летний олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов. Официального подтверждения этой информации в департаменте полиции Астаны не предоставили. В полиции имя задержанного водителя также не раскрыли.

— В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, по итогам которой действиям водителя будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в рамках законодательства Республики Казахстан, — отметили в департаменте полиции Астаны.

В полиции подчеркнули, что принцип «Закон и Порядок» остается неизменным: ответственность наступает независимо от известности, профессии, должности или заслуг человека.

Ранее жена олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова оказалась в центре скандала. Подробности читайте здесь.