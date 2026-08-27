«Женский вагон» запустят на международном маршруте Алматы — Ташкент с 1 октября

С 1 октября 2026 года АО «Пассажирские перевозки» впервые введет «Женский вагон» в состав международного поезда №½, следующего по маршруту Алматы — Ташкент. Поезд обеспечивает регулярное железнодорожное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном, передает Kazinform.

— Международный маршрут Алматы — Ташкент имеет важное значение для развития пассажирского сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. С учетом его востребованности и роста пассажиропотока принято решение о запуске на данном направлении «Женского вагона». Данная услуга также пользуется высоким спросом на внутренних железнодорожных маршрутах. С момента запуска услугой «Женский вагон» воспользовались более 946 тыс. пассажиров, — отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

Поезд курсирует ежедневно:

отправление со станции Алматы — в 19:05;

прибытие на станцию Ташкент — в 12:53 (время Ташкент)

отправление со станции Ташкент — в 14:41 (время Ташкент);

прибытие на станцию Алматы — в 08:51.

С запуском нового вагона количество маршрутов, на которых доступна услуга «Женский вагон», увеличится до 14:

№ 77/78 «Алматы — Мангистау»;

№ 351/352 «Алматы — Мангистау»;

№ 45/46 «Павлодар — Туркестан»;

№ 37/38 «Мангистау — Семей»;

№ 47/48 «Атырау — Астана»;

№ 33/34 «Актобе — Алматы»;

№¾ «Астана — Алматы»;

№ 71/72 «Астана — Шымкент»;

№ 353/354 «Астана — Семей»;

№ 23/24 «Актобе — Алматы»;

№ 25/26 «Алматы — Шымкент»;

№ 613/614 «Уральск — Мангистау»;

№ 81/82 «Нурлы жол — Орал»;

№½ «Алматы-2 — Ташкент».

В «Женском вагоне» допускается проезд мальчиков до семи лет включительно в сопровождении взрослых. Билеты в такие вагоны продаются исключительно женщинам, а обслуживают их только проводницы.

Фото: АО «Пассажирские перевозки»

— Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, сообщив кассиру о выборе «Женского вагона», а также онлайн на официальном сайте bilet.railways.kz⁠. При оформлении билета необходимо обратить внимание на обозначение «ЖН», которое указывает на принадлежность места к женскому вагону, — сообщили в «Пассажирские перевозки».

Отмечается, что продажа билетов открывается за 45 суток до отправления поезда, что позволяет пассажирам заранее планировать поездку.

Ранее сообщалось, что со 2 сентября 2026 года будет запущен женский вагон в составе пассажирского поезда Тальго № 81/82 сообщением «Нурлы жол — Орал».