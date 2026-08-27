«Женский вагон» запустят на международном маршруте Алматы — Ташкент с 1 октября
С 1 октября 2026 года АО «Пассажирские перевозки» впервые введет «Женский вагон» в состав международного поезда №½, следующего по маршруту Алматы — Ташкент. Поезд обеспечивает регулярное железнодорожное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном, передает Kazinform.
— Международный маршрут Алматы — Ташкент имеет важное значение для развития пассажирского сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. С учетом его востребованности и роста пассажиропотока принято решение о запуске на данном направлении «Женского вагона». Данная услуга также пользуется высоким спросом на внутренних железнодорожных маршрутах. С момента запуска услугой «Женский вагон» воспользовались более 946 тыс. пассажиров, — отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.
Поезд курсирует ежедневно:
- отправление со станции Алматы — в 19:05;
- прибытие на станцию Ташкент — в 12:53 (время Ташкент)
- отправление со станции Ташкент — в 14:41 (время Ташкент);
- прибытие на станцию Алматы — в 08:51.
С запуском нового вагона количество маршрутов, на которых доступна услуга «Женский вагон», увеличится до 14:
- № 77/78 «Алматы — Мангистау»;
- № 351/352 «Алматы — Мангистау»;
- № 45/46 «Павлодар — Туркестан»;
- № 37/38 «Мангистау — Семей»;
- № 47/48 «Атырау — Астана»;
- № 33/34 «Актобе — Алматы»;
- №¾ «Астана — Алматы»;
- № 71/72 «Астана — Шымкент»;
- № 353/354 «Астана — Семей»;
- № 23/24 «Актобе — Алматы»;
- № 25/26 «Алматы — Шымкент»;
- № 613/614 «Уральск — Мангистау»;
- № 81/82 «Нурлы жол — Орал»;
- №½ «Алматы-2 — Ташкент».
В «Женском вагоне» допускается проезд мальчиков до семи лет включительно в сопровождении взрослых. Билеты в такие вагоны продаются исключительно женщинам, а обслуживают их только проводницы.
— Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, сообщив кассиру о выборе «Женского вагона», а также онлайн на официальном сайте bilet.railways.kz. При оформлении билета необходимо обратить внимание на обозначение «ЖН», которое указывает на принадлежность места к женскому вагону, — сообщили в «Пассажирские перевозки».
Отмечается, что продажа билетов открывается за 45 суток до отправления поезда, что позволяет пассажирам заранее планировать поездку.
Ранее сообщалось, что со 2 сентября 2026 года будет запущен женский вагон в составе пассажирского поезда Тальго № 81/82 сообщением «Нурлы жол — Орал».