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    Еще один поезд с женским вагоном появится в Казахстане со 2 сентября

    Со 2 сентября 2026 года будет запущен женский вагон в составе пассажирского поезда Тальго № 81/82 сообщением «Нурлы жол — Орал», передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

    Еще один маршрут с женским вагоном появится в Казахстане со 2 сентября
    Фото: АО "Пассажирские перевозки"

    Решение принято в связи с высоким спросом пассажиров на данную услугу, отметили в компании.

    Поезд № 81/82 «Нурлы жол — Орал» обеспечивает регулярное железнодорожное сообщение между столицей и Западно-Казахстанской областью. В настоящее время поезд курсирует через день:

    • отправление со станции Нурлы жол — по четным числам в 23:55;
    • прибытие на станцию Орал — по четным числам в 05:20;
    • отправление со станции Орал — по четным числам в 09:55;
    • прибытие на станцию Нурлы жол — по нечетным числам в 15:04.

    На маршруте предусмотрено 9 остановок.

    С запуском нового вагона количество маршрутов, на которых доступна услуга «Женский вагон», увеличится до 13. В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих направлениях:

    • № 77/78 «Алматы-2 — Мангистау»
    • № 351/352 «Алматы-2 — Оскемен-1»
    • № 45/46 «Павлодар — Туркистан»
    • № 37/38 «Мангистау — Семей»
    • № 47/48 «Атырау — Нурлы жол»
    • № 33/34 «Алматы-1 — Актобе»
    • № 9/10 «Нурлы жол — Алматы-2»
    • № 71/72 «Нурлы жол — Шымкент»
    • № 24/23 «Актобе — Алматы-1»
    • № 25/26 «Алматы-2 — Шымкент»
    • № 354/353 «Нурлы жол — Семей»
    • № 614/613 «Орал — Мангистау»
    • № 81/82 «Нурлы жол — Орал».

    В женском вагоне допускается проезд мальчиков до семи лет включительно в сопровождении взрослых.

    Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, сообщив кассиру о выборе женского вагона, а также онлайн на официальном сайте bilet.railways.kz. При оформлении билета необходимо обратить внимание на обозначение «ЖН», которое указывает на женский вагон.

    В соответствии с правилами перевозок продажа билетов открывается за 45 суток до отправления поезда, что позволяет пассажирам заранее планировать поездку.

    В начале года сообщалось, что с момента внедрения услуги женских вагонов в поездах Национального перевозчика порядка 822 тысяч пассажирок воспользовались данным сервисом.

    Женщины Поезда Железная дорога
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор