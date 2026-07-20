Еще один поезд с женским вагоном появится в Казахстане со 2 сентября

Со 2 сентября 2026 года будет запущен женский вагон в составе пассажирского поезда Тальго № 81/82 сообщением «Нурлы жол — Орал», передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

Решение принято в связи с высоким спросом пассажиров на данную услугу, отметили в компании.

Поезд № 81/82 «Нурлы жол — Орал» обеспечивает регулярное железнодорожное сообщение между столицей и Западно-Казахстанской областью. В настоящее время поезд курсирует через день:

отправление со станции Нурлы жол — по четным числам в 23:55;

прибытие на станцию Орал — по четным числам в 05:20;

отправление со станции Орал — по четным числам в 09:55;

прибытие на станцию Нурлы жол — по нечетным числам в 15:04.

На маршруте предусмотрено 9 остановок.

С запуском нового вагона количество маршрутов, на которых доступна услуга «Женский вагон», увеличится до 13. В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих направлениях:

№ 77/78 «Алматы-2 — Мангистау»

№ 351/352 «Алматы-2 — Оскемен-1»

№ 45/46 «Павлодар — Туркистан»

№ 37/38 «Мангистау — Семей»

№ 47/48 «Атырау — Нурлы жол»

№ 33/34 «Алматы-1 — Актобе»

№ 9/10 «Нурлы жол — Алматы-2»

№ 71/72 «Нурлы жол — Шымкент»

№ 24/23 «Актобе — Алматы-1»

№ 25/26 «Алматы-2 — Шымкент»

№ 354/353 «Нурлы жол — Семей»

№ 614/613 «Орал — Мангистау»

№ 81/82 «Нурлы жол — Орал».

В женском вагоне допускается проезд мальчиков до семи лет включительно в сопровождении взрослых.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, сообщив кассиру о выборе женского вагона, а также онлайн на официальном сайте bilet.railways.kz. При оформлении билета необходимо обратить внимание на обозначение «ЖН», которое указывает на женский вагон.

В соответствии с правилами перевозок продажа билетов открывается за 45 суток до отправления поезда, что позволяет пассажирам заранее планировать поездку.

В начале года сообщалось, что с момента внедрения услуги женских вагонов в поездах Национального перевозчика порядка 822 тысяч пассажирок воспользовались данным сервисом.