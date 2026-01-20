РУ
    09:33, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Около 822 тысяч казахстанок выбрали женские вагоны для поездок

    С момента внедрения услуги женских вагонов в поездах Национального перевозчика порядка 822 тысяч пассажирок воспользовались данным сервисом, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

    Фото: Пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»

    Показатель подтверждает высокий спрос на сервис и его востребованность среди женщин, выбирающих поезд как удобный вид транспорта.

    В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих 12 направлениях:

    • № 77/78 «Алматы — Мангыстау»
    • № 351/352 «Алматы — Мангыстау»
    • № 45/46 «Павлодар — Туркистан»
    • № 37/38 «Мангыстау — Семей»
    • № 47/48 «Атырау — Астана»
    • № 33/34 «Актобе — Алматы»
    • № 4/3 «Астана — Алматы»
    • № 71/72 «Астана — Шымкент»
    • № 354/353 «Астана — Семей»
    • № 24/23 «Актобе — Алматы»
    • № 25/26 «Алматы — Шымкент»
    • № 614/613 «Уральск — Мангыстау»

    Билеты в женские вагоны продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Также в «женских вагонах» допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет.

    Фото: Пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»

    Билеты в женский вагон можно приобрести в кассах вокзала, заранее сообщив кассиру о необходимости выбора места или онлайн на сайте bilet.railways.kz. При оформлении онлайн необходимо обратить внимание на аббревиатуру «ЖН» (женский), которая указывает, что билет продается только в женский вагон.

    Билеты доступны на официальном сайте bilet.railways.kz. Продажа открывается за 45 дней до отправления, что дает пассажирам возможность заранее планировать свою поездку.

    Напомним, женские вагоны появились в казахстанских поездах в 2021 году.

     

    Теги:
    Железнодорожный вокзал КТЖ Железная дорога
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
