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    19:21, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Женские вагоны появились в казахстанских поездах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» на постоянной основе совершенствует систему электронной продажи билетов. С 10 октября текущего года компания запустила новую услугу по оформлению проездных документов (билетов) для лиц женского пола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО.

    Для реализации проекта задействованы по одному купейному вагону в пассажирских поездах №77/78 «Алматы – Мангистау» и №351/352 «Алматы-1 - Оскемен».

    «При оформлении железнодорожных билетов на сайте BILET.RAILWAYS.KZ или в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» при наличии знака «ЖН» (женский) данный вагон будет предназначен только для продажи билетов пассажирам исключительно женского пола (на весь вагон). Поэтому пассажирам мужского пола необходимо быть внимательнее при покупке билетов на поезда. При этом в указанный вагон допускается оформление детей мужского пола в возрасте до 7 лет при наличии сопровождающего лица», - пояснили в пресс-службе.

    Уже на первый рейс отправлением 10 октября текущего года оформили проездные документы (билеты) в женский вагон 92 пассажира (поезд №77 – 58п., поезд №351– 34п.).

    Отмечается, что при наличии спроса данной услуги со стороны пассажиров женского пола компания готова расширять географию маршрутов внутри Казахстана.


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