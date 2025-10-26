РУ
    Женская команда Казахстана по гандболу обыграла Узбекистан на юношеской Азиаде

    Женская команда Казахстана по гандболу провела очередной матч в рамках группового этапа юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейне), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    Казахстанская сборная сыграла с Узбекистаном. По итогам встречи наши спортсменки одержали победу со счётом 31:23.

    Сейчас они занимают второе место в группе А.

    Ранее сообщалось, что казахстанские баскетболистки одержали две победы на Азиатских играх-2025.

