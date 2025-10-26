Женская команда Казахстана по гандболу обыграла Узбекистан на юношеской Азиаде

Казахстанская сборная сыграла с Узбекистаном. По итогам встречи наши спортсменки одержали победу со счётом 31:23.

Сейчас они занимают второе место в группе А.

Ранее сообщалось, что казахстанские баскетболистки одержали две победы на Азиатских играх-2025.