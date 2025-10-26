Казахстанские баскетболистки одержали две победы на Азиатских играх-2025

В первой встрече казахстанки уступили команде Ирана со счётом 10:21. Во второй встрече наши спортсменки одержали победу над сборной Узбекистана - 13:9.

В заключительном матче игрового дня Казахстан разгромил сборную Иордании со счётом 21:5.

Ранее сообщалось, что казахстанские пляжники одержали четыре победы на юношеской Азиаде.