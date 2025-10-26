07:29, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Казахстанские баскетболистки одержали две победы на Азиатских играх-2025
Спортсменки выиграли у сборных Узбекистана и Иордании в соревнованиях по баскетболу 3х3 на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В первой встрече казахстанки уступили команде Ирана со счётом 10:21. Во второй встрече наши спортсменки одержали победу над сборной Узбекистана - 13:9.
В заключительном матче игрового дня Казахстан разгромил сборную Иордании со счётом 21:5.
Ранее сообщалось, что казахстанские пляжники одержали четыре победы на юношеской Азиаде.