    05:15, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Женщина угнала лодку и протаранила мост в Венеции

    В Венеции произошел инцидент с участием угнанной грузовой лодки: женщина похитила судно курьерской службы и столкнулась с мостом Риальто, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В Венеции женщина угнала лодку-доставку и протаранила мост Риальто
    Фото: Анадолы

    Удар пришелся на несколько колонн у основания моста, одна из мраморных балюстрад получила серьезные повреждения.

    После столкновения женщина выбралась из лодки и попыталась скрыться, однако полицейские быстро задержали ее. Как уточняют местные СМИ, часть посылок, перевозимых на судне, упала в воду Большого канала.

    Причины ее поступка и точный размер ущерба пока не разглашаются.

    Напомним, в прошлом году Венеция стала первым крупным туристическим городом в мире, который начал брать плату за въезд, в рамках эксперимента, направленного на сдерживание потока туристов в периоды наибольшей загруженности.

    Хотя сама инициатива почти не повлияла на количество посетителей, она принесла городу около €2,4 млн — гораздо больше, чем ожидалось.

