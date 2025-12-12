Женщина угнала лодку и протаранила мост в Венеции
В Венеции произошел инцидент с участием угнанной грузовой лодки: женщина похитила судно курьерской службы и столкнулась с мостом Риальто, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Удар пришелся на несколько колонн у основания моста, одна из мраморных балюстрад получила серьезные повреждения.
После столкновения женщина выбралась из лодки и попыталась скрыться, однако полицейские быстро задержали ее. Как уточняют местные СМИ, часть посылок, перевозимых на судне, упала в воду Большого канала.
Причины ее поступка и точный размер ущерба пока не разглашаются.
Напомним, в прошлом году Венеция стала первым крупным туристическим городом в мире, который начал брать плату за въезд, в рамках эксперимента, направленного на сдерживание потока туристов в периоды наибольшей загруженности.
Хотя сама инициатива почти не повлияла на количество посетителей, она принесла городу около €2,4 млн — гораздо больше, чем ожидалось.