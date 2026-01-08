РУ
    Женщина скончалась после наезда поезда в Кокшетау

    Предварительно установлено, что акмолинка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Поезд/рельс/темір жол
    Фото: Kazinform

    По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, 8 января текущего года линейным отделом полиции на станции Кокшетау возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшему по неосторожности смерть человека. 

    — Предварительно установлено, что потерпевшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит, — добавили в ведомстве.

    Как сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек, поездом была сбита женщина, ориентировочно 50-ти лет.

    — С полученными травмами она была госпитализирована бригадой скорой помощи в приемное отделение многопрофильной областной больницы. Сразу же при поступлении в приемный покой ей начали оказывать все необходимые лечебные и реанимационные мероприятия. К сожалению, из-за травм, не совместимых с жизнью, пациентка скончалась, — поделился главврач области.

    Полицейские на транспорте призвали граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. Находясь в зонах повышенной опасности, быть предельно внимательными и осторожными. Для безопасного перехода через железнодорожные пути пользоваться пешеходными мостами и специально оборудованными переходами.

    Ранее сообщалось, что грузовой поезд совершил наезд на человека в Жетысу. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Поезда Железная дорога Происшествия Кокшетау Акмолинская область
