Грузовой поезд совершил наезд на человека в Жетысу

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», в 14:56 машинист, двигаясь со скоростью 43 км/ч, был вынужден применить экстренное торможение после выхода человека на железнодорожные пути.

Также сообщается, что несмотря на подаваемые звуковые сигналы, мужчина не реагировал и остановился прямо в колее. В результате наезда, пострадавший получил травму ноги и был оперативно доставлен в больницу станции Сарыозек.

Затем, грузовой поезд продолжил движение в 15:35, задержавшись на 39 минут.

— Мы призываем граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях и переходить их только в установленных местах. Нарушение этих требований создает угрозу жизни и может привести к трагическим последствиям, — сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводится досудебное расследование по статье 344 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация в интересах следствия не разглашается.

В управлении здравоохранения области Жетысу сообщили, что пострадавший 1989 года рождения был доставлен в Кербулакскую центральную районную больницу 30 ноября в 16:10 часов с множественными травмами. Экстренно для оказания специализированной помощи был привлечен областной травматолог. В тот же день мужчине провели операцию.

На данный момент его состояние остается тяжелым, но стабильным. Пациента планируется перевести в областную больницу в городе Талдыкорган 3 декабря 2025 года, дополнили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что на железнодорожных путях в Усть-Каменогорске поезд насмерть сбил двух женщин. Тогда машинист также применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.