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    16:10, 01 Май 2024 | GMT +6

    Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Алматы

    пожар
    Фото: freepik.com

    В Алматы в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, в результате которого погиб один человек, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным ДЧС города, 1 мая в 05:18 силы и средства были направлены в микрорайон 7 в Ауэзовский район по сообщению о пожаре в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома на общей площади 30 квадратных метров.

    — Пожар локализован 05:45 и ликвидирован в 05:52. Спасено 23 человека с помощью трехколенной лестницы и спасательного колпака. С места пожара гражданин Б. 1990 года рождения госпитализирован в ГКБ № 7, кроме того, обнаружено тело женщины 1997 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели, сотрудники департамента полиции, — отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Всего в ликвидации было задействовано 48 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС.

    Теги:
    МЧС Пожар Спасение Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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