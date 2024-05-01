Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Алматы

В Алматы в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, в результате которого погиб один человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ДЧС города, 1 мая в 05:18 силы и средства были направлены в микрорайон 7 в Ауэзовский район по сообщению о пожаре в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома на общей площади 30 квадратных метров.

— Пожар локализован 05:45 и ликвидирован в 05:52. Спасено 23 человека с помощью трехколенной лестницы и спасательного колпака. С места пожара гражданин Б. 1990 года рождения госпитализирован в ГКБ № 7, кроме того, обнаружено тело женщины 1997 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели, сотрудники департамента полиции, — отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Всего в ликвидации было задействовано 48 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС.