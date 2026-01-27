Женщина, подозреваемая в истязании малолетнего сына, арестована в Жетысу

Ранее в мессенджерах распространилась видеозапись с пометкой «слабонервным не смотреть», на которой зафиксировано жестокое обращение с ребенком. По данному факту сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно была начата проверка.

В ходе проверки установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему сыну. По данному факту зарегистрировано и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Истязание»).

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, после чего в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая. Заключения экспертов на данный момент не готовы.

В целях обеспечения безопасности двое детей временно помещены в Центр поддержки семьи. В орган опеки и попечительства будет направлено представление для рассмотрения вопроса о лишении подозреваемой родительских прав.

Пострадавшему ребенку оказана необходимая медицинская помощь, состояние детей оценивается как стабильное. Им также оказывается психологическая поддержка. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка.

В полиции отметили, что окончательное процессуальное решение будет принято после получения результатов экспертиз и завершения следственных действий. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что женщина, избивавшая ребенка, была задержана полицией области Жетысу