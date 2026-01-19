РУ
    10:20, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Женщина, избивавшая ребенка, задержана полицией в Жетысу

    В мессенджерах распространяется видеозапись с пометкой «слабонервным не смотреть», на которой запечатлено избиение малолетнего ребенка. Данный инцидент произошёл в городе Жаркент Панфиловского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жестокое обращение
    Фото: pixabay.com

    В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что проверка была начата незамедлительно.

    — По факту видеозаписи, распространённой в WhatsApp-группах города Жаркент, сотрудниками полиции Панфиловского района проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребёнку, — сообщили в полиции.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая доставлена в отдел полиции, где с ней проводятся следственные действия, после чего она была водворена в изолятор временного содержания.

    — В целях обеспечения безопасности двое детей временно помещены в Центр поддержки семьи. В орган опеки и попечительства будет направлено представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав, — добавили в ведомстве.

    Отмечается, что ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции области Жетысу. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    — Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей стабильное, им оказывается психологическая поддержка. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка, — отметили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

    Ранее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, как накажут мужчину, который пнул ребенка на детской площадке в Алматы.

    Теги:
    Насилие над детьми Бытовое насилие Минпросвещения РК Дети Область Жетысу
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
