Женщина, избивавшая ребенка, задержана полицией в Жетысу

В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что проверка была начата незамедлительно.

— По факту видеозаписи, распространённой в WhatsApp-группах города Жаркент, сотрудниками полиции Панфиловского района проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребёнку, — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая доставлена в отдел полиции, где с ней проводятся следственные действия, после чего она была водворена в изолятор временного содержания.

— В целях обеспечения безопасности двое детей временно помещены в Центр поддержки семьи. В орган опеки и попечительства будет направлено представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции области Жетысу. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

— Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей стабильное, им оказывается психологическая поддержка. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка, — отметили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

