Как накажут мужчину, пнувшего ребенка в Алматы

— Наверное, будет привлечен к административной ответственности — посмотрим по степени тяжести. Мы его сразу задержали и закрыли. Он будет привлечен в любом случае к отвественности, — сообщил журналистам Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

Он уточнил, что сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, инцидент произошел 1 декабря в Алматы во дворе жилого комплекса «Каспий». Избиение пятилетнего мальчика попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.

Ситуацию также прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

— По факту избиения в отношении мальчика на детской площадке в Алматы заведено уголовное дело. Вся необходимая помощь будет оказана, — отметила омбудсмен.

Она также добавила, что ситуация находится на контроле у регионального уполномоченного по правам ребенка города Алматы.