    15:28, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как накажут мужчину, пнувшего ребенка в Алматы

    Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, как накажут мужчину, который пнул ребенка на детской площадке в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ребенка избили на детской площадке в Алматы
    Кадр из видео

    — Наверное, будет привлечен к административной ответственности — посмотрим по степени тяжести. Мы его сразу задержали и закрыли. Он будет привлечен в любом случае к отвественности, — сообщил журналистам Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

    Он уточнил, что сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

    Напомним, инцидент произошел 1 декабря в Алматы во дворе жилого комплекса «Каспий». Избиение пятилетнего мальчика попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.

    Ситуацию также прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

    — По факту избиения в отношении мальчика на детской площадке в Алматы заведено уголовное дело. Вся необходимая помощь будет оказана, — отметила омбудсмен.

    Она также добавила, что ситуация находится на контроле у регионального уполномоченного по правам ребенка города Алматы.

    Теги:
    МВД РК Дети Полиция Игорь Лепеха Алматы Нападение
    Карина Кущанова
    Автор
