    13:26, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ребенка избили на детской площадке в Алматы

    Полиция Алматы зарегистрировала уголовное дело по факту избиения ребенка на детской площадке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ребенка избили на детской площадке в Алматы
    Кадр из видео

    Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Каспий». Избиение пятилетнего мальчика попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.

    По информации очевидцев, сначала между детьми возник спор, после чего вмешался взрослый мужчина. На кадрах видно, как мужчина быстро подбежал к мальчику и пинает его.

    — Позже его супруга начала отчитывать ребенка, грубо хватала его за уши и вступила в словесный конфликт с бабушкой пострадавшего. При этом, по словам родителей мальчика, супруги не признают своей вины. Ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, — говорится в комментариях к видео.

    Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

    — По факту избиения в отношении мальчика на детской площадке в Алматы заведено уголовное дело. Вся необходимая помощь будет оказана, — отметила омбудсмен.

    Она также добавила, что ситуация находится на контроле у регионального уполномоченного по правам ребенка города Алматы.

    В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый уже задержан.

    — В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина во дворе жилого комплекса наносит удар малолетнему ребенку. По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый незамедлительно задержан и водворен в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении ДП Алматы.

    Там подчеркнули, что позиция полиции принципиальна — подобные действия в отношении детей недопустимы и будут пресекаться в строгом соответствии с законом.

    Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.

    Напомним, девятиклассника избили до смерти в Туркестанской области. Трагедия произошла в одной из школ города Туркестана.

    Теги:
    Дети Избиение Алматы Уголовное дело
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
