Ребенка избили на детской площадке в Алматы

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Каспий». Избиение пятилетнего мальчика попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.

По информации очевидцев, сначала между детьми возник спор, после чего вмешался взрослый мужчина. На кадрах видно, как мужчина быстро подбежал к мальчику и пинает его.

— Позже его супруга начала отчитывать ребенка, грубо хватала его за уши и вступила в словесный конфликт с бабушкой пострадавшего. При этом, по словам родителей мальчика, супруги не признают своей вины. Ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, — говорится в комментариях к видео.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

— По факту избиения в отношении мальчика на детской площадке в Алматы заведено уголовное дело. Вся необходимая помощь будет оказана, — отметила омбудсмен.

Она также добавила, что ситуация находится на контроле у регионального уполномоченного по правам ребенка города Алматы.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый уже задержан.

— В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина во дворе жилого комплекса наносит удар малолетнему ребенку. По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый незамедлительно задержан и водворен в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении ДП Алматы.

Там подчеркнули, что позиция полиции принципиальна — подобные действия в отношении детей недопустимы и будут пресекаться в строгом соответствии с законом.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.

