Женщины-депутаты маслихата посадили деревья в канун 8 марта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщины-депутаты маслихата Алматы приняли участие в посадке деревьев в канун международного женского дня 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу маслихата города.

Городские депутаты совместно с членами Совета деловых женщин, руководителями СМИ и общественными деятелями приняли участие в посадке саженцев лиственных пород в сквере мкр. Кокжиек в Жетысуйском районе.

«Радует, что такую инициативу активно поддерживают наши казахстанские женщины. Для нас небезразлична экологическая безопасность и состояние окружающей среды города. Это некий призыв», - отметила председатель Комиссии по вопросам экологии, туризма и развития общественных пространств, депутат маслихата Алматы Алтынай Кобеева.

По словам депутата, наибольшее количество выбросов от стационарных источников формируются в нижней части города - Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах. Уже сейчас депутатами городского маслихата сформирована рабочая группа, которая в скором времени проведет независимый экологический аудит в городе.

«Ранее решением маслихата города Алматы была утверждена стратегия развития города Алматы до 2025 года. Одним из стратегических направлений определено формирование качественной городской среды путем улучшения состояния окружающей среды. Достижения цели данного направления стратегией предусматривается сокращение производств, использующих устаревшие технологии, получения экологически эффективного производства энергии, и самое главное - использование зеленых технологий, а также озеленение города», - сказала депутат маслихата.

В мероприятии также приняли участие женщины-депутаты нового созыва: Райхан Булекбаева, Гульжан Бекенова, Жансая Абдумалик, Асия Аканова и Асель Курманбек.