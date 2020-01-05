Женщину, пришедшую за зарплатой, избили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы избили женщину, пришедшую за зарплатой. Об этом сообщила директор общественного фонда «НеМолчи.kz» Дина Смаилова на странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел вечером 29 декабря.

«Женщина, мама троих детей зарабатывала на ремонте помещений. Ей позвонили с работы и сказали приехать за зарплатой. Она поехала на объект в надежде получить деньги. Один из рабочих, находясь в алкогольном опьянении, начал приставать к ней и распускать руки. Его брат в это время находился рядом, видя эту ситуацию, он вышел и прикрыл двери, оказывая пособничество старшему брату. Женщина начала кричать и звать на помощь, за это была жестоко избита», - говорится в посте.

Пострадавшая успела позвонить своим родственникам, и они вызвали полицию.

«Полиция приехала за 16 минут, но на потерпевшей уже не было живого места. В полицейском участке она потеряла сознание, вызвали скорую, в больнице снова была потеря сознания. Только спустя пять дней она смогла выйти на СМЭ (судебно-медицинская экспертиза)», - пояснили в группе.





В Департаменте полиции Алматы прокомментировали происшествие.

«По данному факту в Управлении полиции Турксибского района в соответствии со ст. 24 ч. 3 и ст.120 «Изнасилование» УК РК было начато досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия с соблюдением принципов объективности, всесторонности и полноты проводимого расследования», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.



