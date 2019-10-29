Железную дорогу в обход станции Алматы хотят построить к 2022 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о строительстве железной дороги в обход станции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр об этом доложил во время совещания с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в акимате Алматы.

«В настоящее время отмечается очень высокий рост железнодорожного транзита и грузопотока, проходящего через станцию Алматы по направлению в Китай и страны Центральной Азии. Фактически в год у нас идет рост в 20%. В связи с этим сегодня министерством прорабатывается проект по строительству железнодорожной линии в обход города Алматы с применением механизма ГЧП. Это позволит нам сократить полностью сроки транспортировки на двое суток, разгрузить станцию Алматы на 40%. Проведение строительных работ предполагается в 2020-2022 годах. Потому что расчетные показатели: в 2025 году 17 миллионов тонн транзитного груза должно было проходить через Алматы», - рассказал Бейбут Атамкулов.