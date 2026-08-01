Железнодорожный вокзал после реконструкции открыли в Уральске

В Уральске после масштабной реконструкции открыли обновленный железнодорожный вокзал, который сможет обслуживать до 700 пассажиров одновременно, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

В торжественной церемонии приняли участие руководство Министерства транспорта и Западно-Казахстанской области, ветераны железнодорожной отрасли, представители молодежи, строители и специалисты, задействованные в реализации проекта.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

— Вокзал Уральска получил новую жизнь в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации транспортной инфраструктуры и повышению качества пассажирского сервиса. Сегодня по всей стране реализуется самая масштабная за годы Независимости программа обновления 124 железнодорожных вокзалов, 70 из которых уже введены в эксплуатацию. Открытие комплекса в Уральске стало еще одним практическим результатом этой системной работы, — сообщили в Минтранспорта РК.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Построенный в 1983 году вокзал полностью преобразился: расширены и обновлены пассажирские пространства, построен современный переход к платформам, внедрены новые системы навигации и безопасности. Вместимость комплекса увеличена до 700 человек. Особое внимание уделено созданию комфортных и доступных условий для маломобильных граждан, пожилых людей и семей с детьми.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

По данным Минтранспорта Казахстана, вокзал ежедневно обслуживает свыше 1,8 тысячи пассажиров и обеспечивает движение 8 поездов по ключевым межрегиональным и международным направлениям. Обновленный комплекс станет современными транспортными воротами Западно-Казахстанской области, повысит качество и безопасность поездок, а также укрепит транспортную связанность региона с другими областями страны и сопредельными государствами.

Ранее в Актюбинской области открылись два обновленных железнодорожных вокзала.