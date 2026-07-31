Два обновленных железнодорожных вокзала открылись в Актюбинской области

В Актюбинской области после реконструкции открылись обновленные железнодорожные вокзалы станций Шалкар и Шубаркудык, оснащенные современной инфраструктурой для повышения комфорта пассажиров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

— В ходе реконструкции на обоих объектах выполнен комплекс строительно-монтажных работ. Обновлены здания вокзалов, смонтированы новые кровля и фасады, полностью модернизированы внутренние инженерные сети, выполнены внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Вокзалы оснащены новой мебелью и современным оборудованием. При строительстве использованы материалы отечественного производства, отвечающие современным требованиям качества, долговечности и безопасности, — отметили в Минтранспорта РК.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Железнодорожный вокзал станции Шалкар, построенный в 1909 году, после реконструкции представляет собой современное двухэтажное здание площадью 833,6 кв. м, тогда как до реконструкции его площадь составляла 472,8 кв. м. Вокзал I класса ежедневно обслуживает в среднем около 1 400 пассажиров. Через станцию проходят 32 пассажирских поезда, обеспечивающих сообщение с Алматы, Астаной, Актобе, Атырау, Оралом, Мангистау, Бейнеу, Сексеулом, Казалы, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Шу, Карагандой, Жезказганом, а также с Россией, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Вокзал станции Шубаркудык, построенный в 2012 году, также полностью обновлен. После реконструкции площадь здания увеличилась почти вдвое — со 111,2 до 207,32 кв. м. Объект представляет собой современное двухэтажное здание с фасадом из фиброцементных панелей и обновленными внутренними помещениями, отделанными с применением современных материалов. Вокзал 1 типа ежедневно обслуживает около 80 человек. Через станцию курсируют 12 пассажирских поездов, связывающих населенный пункт с Астаной, Алматы, Актобе, Атырау, Оралом, Костанаем, Таразом, Шымкентом, Семеем, Мангистау и Бейнеу.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Как подчеркнули в Министерстве, реконструкция вокзалов направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, создание комфортной и безопасной среды, а также дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры региона.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области открыли обновленный железнодорожный вокзал.