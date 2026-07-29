Обновленный железнодорожный вокзал открыли в Алматинской области

В Жамбылском районе Алматинской области после масштабной реконструкции открыли железнодорожный вокзал станции Казыбек бек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в районном акимате, обновленный вокзал уже введен в эксплуатацию и начал принимать пассажиров.

Заказчиком проекта выступило АО «НК „Қазақстан темір жолы“», генеральным подрядчиком — ТОО «Кернеу К».

В ходе реконструкции площадь здания увеличилась почти втрое — с 82 до 214 квадратных метров. На объекте проведен комплекс строительно-монтажных работ, направленных на повышение комфорта и безопасности пассажиров.

— Обновлены фасад и внутренние помещения вокзала, модернизированы инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, — сообщили в акимате.

Кроме того, вокзал оснастили в соответствии с современными стандартами. Для пассажиров оборудовали комфортные залы ожидания, обновили систему навигации и создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области запустили вокзалы на станциях Дария и Мырза