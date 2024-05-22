Железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 14%

По итогам января-апреля объем перевозки железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем достиг 10,1 миллиона тонн. Этот показатель увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

При этом экспорт вырос на 21%, до 4,5 миллиона тонн.

Перевозка через погранпереход Алтынколь — Хоргос увеличилась на 8% к уровню прошлого года — до 4,2 миллиона тонн. Экспорт — на 42%, до 1,5 миллиона тонн.

Через станцию Достык передано в КНР и обратном направлении 5,9 миллиона тонн, что на 18% выше показателя прошлого года. Экспорт вырос на 13%, до трех миллионов тонн.

Напомним, Казахстан намерен увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза в Китай. Об этом рассказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов импортировать сельхозпродукцию из Казахстана.