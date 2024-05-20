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    14:49, 20 Май 2024 | GMT +6

    Китай готов покупать сельхозтовары из Казахстана

    ярмарки овощи фрукты
    Фото: акимат Астаны

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов импортировать сельхозпродукцию из Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ван И отметил, что в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 41 млрд долларов. Таким образом страны досрочно решили поставленную главами государств задачу по достижению 40 млрд долларов годового товарооборота. Теперь страны обсуждают вопрос установки более амбициозной торговой цели.

    — Китай готов импортировать высококачественную сельскохозяйственную продукцию из Казахстана, — заявил Ван И в Астане.

    Он добавил, что стороны решили укреплять сотрудничество в области ж/д поставок «Китай-Европа», а также предоставить более благоприятные условия, включая повышение пропускной способности.

    Теги:
    Сельское хозяйство Китай КНР МИД РК Импорт
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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