Китай готов покупать сельхозтовары из Казахстана

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов импортировать сельхозпродукцию из Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ван И отметил, что в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 41 млрд долларов. Таким образом страны досрочно решили поставленную главами государств задачу по достижению 40 млрд долларов годового товарооборота. Теперь страны обсуждают вопрос установки более амбициозной торговой цели.

— Китай готов импортировать высококачественную сельскохозяйственную продукцию из Казахстана, — заявил Ван И в Астане.

Он добавил, что стороны решили укреплять сотрудничество в области ж/д поставок «Китай-Европа», а также предоставить более благоприятные условия, включая повышение пропускной способности.