Казахстан намерен увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза в Китай

О том, что Казахстан намерен достичь показателя в 45 млрд экспорта товаров, рассказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для достижения показателя в 45 млрд долларов к 2029 году определены следующие ключевые направления для наращивания экспорта. В первую очередь, взят фокус на Китай. Мы ставим цель — в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до $12,5 млрд (по итогам 2023 года экспорт несырьевых товаров в КНР составил $5 млрд). Со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли, — сказал Арман Шаккалиев.

Министр также отметил, что прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров, таких как охлажденное мясо баранины, мясо птицы и субпродукты, на которые имеется высокий спрос, в странах Ближнего Востока.