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    10:46, 21 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан намерен увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза в Китай

    Казахстан и Китай
    Фото: МИД РК

    О том, что Казахстан намерен достичь показателя в 45 млрд экспорта товаров, рассказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Для достижения показателя в 45 млрд долларов к 2029 году определены следующие ключевые направления для наращивания экспорта. В первую очередь, взят фокус на Китай. Мы ставим цель — в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до $12,5 млрд (по итогам 2023 года экспорт несырьевых товаров в КНР составил $5 млрд). Со странами ЕАЭС и Центральной Азии продолжится углубленная работа по наращиванию товарооборота, создается необходимая инфраструктура приграничной торговли, — сказал Арман Шаккалиев.

    Министр также отметил, что прорабатывается увеличение поставок высокомаржинальных товаров, таких как охлажденное мясо баранины, мясо птицы и субпродукты, на которые имеется высокий спрос, в странах Ближнего Востока.

    — Приоритетным направлением для нас также являются рынки Европейского Союза, которые готовы закупать казахстанскую пищевую и органическую продукцию, — добавил Арман Шаккалиев.

    Теги:
    Правительство Казахстан Китай Торговля Экспорт Минторговли и интеграции Экономика Международные отношения
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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