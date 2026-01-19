Железнодорожная катастрофа в Испании: число жертв достигло 39 человек

Как соощает El Mundo, в результате железнодорожной катастрофы 152 человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения, 24 из них находятся в больнице.

Спасатели продолжают поиск выживших.

Инцидент произошел вечером 18 января в муниципалитете Адамус. Поезд частного оператора, выполнявший рейс Малага-Мадрид, после схода с рельсов выехал на соседний путь и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Мадрид—Уэльва.

По данным местных СМИ, в двух поездах находились в общей сложности 400 человек.

Причина аварии неизвестна, но министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ее «поистине странным» инцидентом, отметив, что она произошла на ровном участке железнодорожного пути, который был отремонтирован в мае.

В понедельник утром высокопоставленные представители институтов Европейского союза выразили соболезнования жертвам и семьям погибших в железнодорожной катастрофе.

Recibo las terribles noticias desde Córdoba.



Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español.



Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos.



Esta noche estáis en mis pensamientos. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026

— Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв железнодорожной катастрофы, а также испанскому народу. Желаю пострадавшим скорейшего и полного выздоровления, — написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter.

Ранее два пассажирских поезда столкнулись на западе Словакии.