    11:59, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Железнодорожная катастрофа в Испании: число жертв достигло 39 человек

    По данным экстренных служб Испании, число погибших в результате схода с рельсов и столкновения двух поездов возросло до 39 человек, передает агентство Kazinform. 

    Фото: theobjective.com

    Как соощает El Mundo, в результате железнодорожной катастрофы 152 человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения, 24 из них  находятся в больнице.

    Спасатели продолжают поиск выживших.

    Инцидент произошел вечером 18 января в муниципалитете Адамус. Поезд частного оператора, выполнявший рейс Малага-Мадрид, после схода с рельсов выехал на соседний путь и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Мадрид—Уэльва.

    По данным местных СМИ, в двух поездах находились в общей сложности 400 человек.

    Причина аварии неизвестна, но министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ее «поистине странным» инцидентом, отметив, что она произошла на ровном участке железнодорожного пути, который был отремонтирован в мае.

    В понедельник утром высокопоставленные представители институтов Европейского союза выразили соболезнования жертвам и семьям погибших в железнодорожной катастрофе.

    — Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв железнодорожной катастрофы, а также испанскому народу. Желаю пострадавшим скорейшего и полного выздоровления, — написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter.

    Ранее два пассажирских поезда столкнулись на западе Словакии

    Испания Поезда Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
