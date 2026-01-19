Железнодорожная катастрофа в Испании: число жертв достигло 39 человек
По данным экстренных служб Испании, число погибших в результате схода с рельсов и столкновения двух поездов возросло до 39 человек, передает агентство Kazinform.
Как соощает El Mundo, в результате железнодорожной катастрофы 152 человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения, 24 из них находятся в больнице.
Спасатели продолжают поиск выживших.
Инцидент произошел вечером 18 января в муниципалитете Адамус. Поезд частного оператора, выполнявший рейс Малага-Мадрид, после схода с рельсов выехал на соседний путь и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту Мадрид—Уэльва.
По данным местных СМИ, в двух поездах находились в общей сложности 400 человек.
Причина аварии неизвестна, но министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ее «поистине странным» инцидентом, отметив, что она произошла на ровном участке железнодорожного пути, который был отремонтирован в мае.
В понедельник утром высокопоставленные представители институтов Европейского союза выразили соболезнования жертвам и семьям погибших в железнодорожной катастрофе.
Recibo las terribles noticias desde Córdoba.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026
Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español.
Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos.
Esta noche estáis en mis pensamientos.
— Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв железнодорожной катастрофы, а также испанскому народу. Желаю пострадавшим скорейшего и полного выздоровления, — написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter.
Ранее два пассажирских поезда столкнулись на западе Словакии.