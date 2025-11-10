РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:55, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два пассажирских поезда столкнулись на западе Словакии

    По меньшей мере 18 человек были ранены при столкновении двух поездов в Словакии, передает агенство Kаzinform со ссылкой на Синьхуа

    Два пассажирских поезда столкнулись на западе Словакии
    Фото: Domov.sme.sk

    Столкновение произошло в воскресенье вечером на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок. Движение поездов в этом районе приостановили.

    По данным СМИ, раненых доставили в четыре больницы.

    Полноценное железнодорожное движение будут возобновлять постепенно.

    Причина аварии выясняется.

    Ранее сообщалось, что поезд с топливом сошел с рельсов в воскресенье утром в Шри-Ланке, что парализовало движение поездов на главной железнодорожной магистрали страны.

     

    Теги:
    Словакия Авария с Поездом Мировые новости
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают