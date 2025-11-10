Два пассажирских поезда столкнулись на западе Словакии

Столкновение произошло в воскресенье вечером на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок. Движение поездов в этом районе приостановили.

По данным СМИ, раненых доставили в четыре больницы.

Полноценное железнодорожное движение будут возобновлять постепенно.

Причина аварии выясняется.

