07:55, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Два пассажирских поезда столкнулись на западе Словакии
По меньшей мере 18 человек были ранены при столкновении двух поездов в Словакии, передает агенство Kаzinform со ссылкой на Синьхуа.
Столкновение произошло в воскресенье вечером на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок. Движение поездов в этом районе приостановили.
По данным СМИ, раненых доставили в четыре больницы.
Полноценное железнодорожное движение будут возобновлять постепенно.
Причина аварии выясняется.
Ранее сообщалось, что поезд с топливом сошел с рельсов в воскресенье утром в Шри-Ланке, что парализовало движение поездов на главной железнодорожной магистрали страны.