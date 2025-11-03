Поезд с топливом сошел с рельсов в Шри-Ланке

Инцидент произошел на участке между железнодорожными станциями Миригама и Уилватте в Западной провинции. По данным управления, поезд перевозил топливо с топливного склада Колоннава в Баттикалоа.

В настоящее время железнодорожники расчищают пути для восстановления регулярного движения поездов.

В Шри-Ланке часто происходят железнодорожные аварии. Согласно отчету Управления железных дорог Шри-Ланки, в 2023 году было зарегистрировано 1239 инцидентов с участием поездов, в том числе 125 сходов с рельсов.

