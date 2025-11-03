РУ
    18:25, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Поезд с топливом сошел с рельсов в Шри-Ланке

    Перевозивший топливо поезд сошел с рельсов в воскресенье утром в Шри-Ланке, что парализовало движение поездов на главной железнодорожной магистрали страны, передает Kazinfrom со ссылкой на Синьхуа. 

    рельсы
    Фото: pixabay.com

    Инцидент произошел на участке между железнодорожными станциями Миригама и Уилватте в Западной провинции. По данным управления, поезд перевозил топливо с топливного склада Колоннава в Баттикалоа.

    В настоящее время железнодорожники расчищают пути для восстановления регулярного движения поездов.

    В Шри-Ланке часто происходят железнодорожные аварии. Согласно отчету Управления железных дорог Шри-Ланки, в 2023 году было зарегистрировано 1239 инцидентов с участием поездов, в том числе 125 сходов с рельсов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца года запустят новые поезда Stadler. 

    Асель Елюбаева
