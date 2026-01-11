РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:35, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Жаслан Мадиев ознакомился с ходом цифровизации Карагандинской области

    Заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев посетил Карагандинскую область с рабочей поездкой, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz. 

    Жаслан Мадиев ознакомился с ходом цифровизации Карагандинской области
    Фото: primeminister.kz. 

    В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта продолжается системная работа с регионами по определению приоритетов цифровой трансформации на 2026 год. Совместно с акиматами и профильными командами на местах проводится сверка планов цифрового развития и готовности к внедрению ИИ-решений.

    Жаслан Мадиев ознакомился с ходом цифровизации Карагандинской области
    Фото: primeminister.kz. 

    В Караганде состоялась встреча с руководством области и профильными службами. Обсуждены динамика цифровой трансформации региона, развитие IT-индустрии, а также внедрение решений на базе искусственного интеллекта в экономику и систему государственного управления.

    Ключевыми направлениями обсуждения стали развитие телекоммуникационной инфраструктуры и кибербезопасности, наращивание потенциала реагиональных IT-хабов, трансформация цифровых офисов населения, реализация проектов Smart City, а также цифровизация реального сектора экономики.

    Жаслан Мадиев ознакомился с ходом цифровизации Карагандинской области
    Фото: primeminister.kz.

    По каждому из обозначенных направлений были презентованы рекомендации и подходы по их дальнейшему развитию, с учетом региональной специфики и целевых показателей.

    В регионе в режиме реального времени функционируют цифровые системы в сферах общественной безопасности, транспорта, городской инфраструктуры и управления данными.

    Жаслан Мадиев ознакомился с ходом цифровизации Карагандинской области
    Фото: primeminister.kz. 

    Участники встречи ознакомились с работой действующих цифровых систем: оценили их работу в повседневной практике, выявили узкие места и определили меры по усилению.

    По итогам встречи сформированы конкретные задачи и предложения, которые войдут в план на 2026 год с приоритетом на удобство для граждан, эффективность для бизнеса и прозрачность процессов.

    Напомним, 9 января 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Казахстана.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Жаслан Мадиев Акимат Карагандинская область Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
