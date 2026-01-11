Жаслан Мадиев ознакомился с ходом цифровизации Карагандинской области

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта продолжается системная работа с регионами по определению приоритетов цифровой трансформации на 2026 год. Совместно с акиматами и профильными командами на местах проводится сверка планов цифрового развития и готовности к внедрению ИИ-решений.

Фото: primeminister.kz.

В Караганде состоялась встреча с руководством области и профильными службами. Обсуждены динамика цифровой трансформации региона, развитие IT-индустрии, а также внедрение решений на базе искусственного интеллекта в экономику и систему государственного управления.

Ключевыми направлениями обсуждения стали развитие телекоммуникационной инфраструктуры и кибербезопасности, наращивание потенциала реагиональных IT-хабов, трансформация цифровых офисов населения, реализация проектов Smart City, а также цифровизация реального сектора экономики.

Фото: primeminister.kz.

По каждому из обозначенных направлений были презентованы рекомендации и подходы по их дальнейшему развитию, с учетом региональной специфики и целевых показателей.

В регионе в режиме реального времени функционируют цифровые системы в сферах общественной безопасности, транспорта, городской инфраструктуры и управления данными.

Фото: primeminister.kz.

Участники встречи ознакомились с работой действующих цифровых систем: оценили их работу в повседневной практике, выявили узкие места и определили меры по усилению.

По итогам встречи сформированы конкретные задачи и предложения, которые войдут в план на 2026 год с приоритетом на удобство для граждан, эффективность для бизнеса и прозрачность процессов.

Напомним, 9 января 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Цифровой кодекс Казахстана.