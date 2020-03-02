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Жарайсың, Дәурен! - Касым-Жомарт Токаев похвалил капитана «Барыса» за песню Абая

2 Марта 2020 13:13
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Жарайсың, Дәурен! - Касым-Жомарт Токаев похвалил капитана «Барыса» за песню Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил ХК «Барыс» с первой победой в плей-офф КХЛ и поблагодарил капитана команды Даррена Дица за исполнение во время матча песни Абая «Көзімнің қарасы». Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Поздравляю клуб «Барыс» с первой победой в плей-офф КХЛ. Особо хочу поблагодарить капитана команды Даррена Дица, исполнившего во время матча песню Абая «Көзімнің қарасы». Жарайсың, Дәурен! Пусть это хорошее начинание принесет «Барысу» новые успехи!» - написал Касым-Жомарт Токаев в Instagram .


Напомним, хоккейный клуб «Барыс» поддержал челлендж #Аbai175, посвященный 175-летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая. Видео исполнения капитаном и защитником астанинского «Барыса» Дарреном Дицем песни Абая «Көзімнің қарасы» было продемонстрировано во время матча клуба с магнитогорским «Металлургом».


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Спорт, Абай,
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