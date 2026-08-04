Жара в Японии за неделю унесла жизни семи человек

За неделю в Японии из-за аномальной жары погибли семь человек, а более 9 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, более 9 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством по административным делам и коммуникациям страны, которое курирует работу спасательных служб.

По информации ведомства, с 27 июля по 2 августа в больницы доставили 9 180 человек, семь из них скончались. С начала мая, когда власти начали публиковать еженедельную статистику, число госпитализированных превысило 52 тыс. человек, а количество умерших достигло 79.

Самые высокие температуры в Японии традиционно наблюдаются в июле и августе. В последние недели в отдельных районах страны воздух прогревался выше +40 °C.

Ежегодно экстремальная жара становится причиной десятков тысяч случаев тепловых ударов и сотен смертей. От высоких температур страдают не только люди, но и животные: на прошлой неделе в зоопарке Токио погибли три льва.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее в Румынии был объявлен «красный уровень» опасности. Также сообщалось, что в последние дни Италию накрыла новая волна жары. Во многих крупных городах объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности.