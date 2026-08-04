«Красный уровень» опасности объявлен в Румынии

Наивысший уровень погодной опасности объявлен по всей стране из-за продолжающейся волны жары, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В Национальной метеорологической службе Румынии предупреждают, что температура воздуха будет держаться на уровне 38–40 градусов.

В ведомстве отметили, что жара сохранится еще несколько дней, при этом в августе могут быть зафиксированы рекордные температуры.

Министр обороны Румынии Раду-Динел Мируцэ, в свою очередь, сообщил, что работы в рамках борьбы с последствиями засухи дали положительный результат. После контролируемого подрыва скалистого участка на Дунае, проведенного накануне для стабилизации течения реки на фоне резкого снижения уровня воды из-за засухи, уровень воды повысился на 2 сантиметра.

Ранее обмеление Дуная вынудило соседнюю Венгрию остановить единственную АЭС.

Мы писали, что в Италии началась новая волна жары, где уже несколько дней температура воздуха превышает 35 градусов.