Жара отступит: какой погоды ждать в ВКО в августе

Восточный Казахстан может стать одним из немногих регионов страны, где последний месяц лета пройдет без аномальной жары. Такой предварительный прогноз опубликовал «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.

Если в июне и июле жители региона переживали продолжительные периоды высокой температуры, то в августе синоптики не ожидают существенного отклонения от климатической нормы. По предварительным данным, средняя температура воздуха будет соответствовать многолетним значениям и в зависимости от района составит от +13,2 до +22,3 градуса.

Заметных погодных сюрпризов не ожидается и по осадкам. Их количество, по прогнозу специалистов, останется в пределах обычных для августа значений — от 15 до 64 миллиметров.

При этом в целом по Казахстану прогноз отличается. По данным синоптиков, на большей части территории страны август окажется теплее климатической нормы на 1–2 градуса. Восточно-Казахстанская область вошла в число регионов, где повышения температуры пока не прогнозируется.

В «Казгидромете» отмечают, что речь идет о консультативном прогнозе, который показывает общую погодную тенденцию месяца. Более точные данные о температуре и количестве осадков будут уточняться в краткосрочных прогнозах.

Ранее сообщалось, что в Астане установлен новый температурный рекорд.