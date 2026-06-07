Жара, грозы и град: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и в Астане на 8 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре области Абай ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный на востоке, в горных районах области порывы 18 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, в центре области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на севере, юге, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный утром и днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Во второй половине дня на востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юге-востоке области высокая пожарная опасность.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, востоке Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем в горах порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Во второй половине дня на западе, севере области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.