Жара до +43 ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Прогноз погоды по Казахстану на 18–20 июня 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

В предстоящие дни основными погодообразующими факторами станут прохождение атмосферных фронтальных разделов и влияние высотной ложбины, что обусловит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, на севере, юге, юго-востоке, в центре сильные дожди, возможен град, усиление ветра. На западе страны 19-20 июня ожидается очень сильная жара 40-43 градуса, на остальной территории резких изменений не ожидаются.

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