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    01:44, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Жара до 43 градусов ожидается на западе Казахстана

    На севере, востоке, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на севере, востоке страны — град, шквал, на севере страны ожидается сильный дождь. Об этом передает агентство Kazinform.

    жара
    Фото: freepik

    По информации РГП «Казгидромет», на остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется жаркая погода погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере — туман.

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара 35-39 градусов. Днем в Кызылординской области — сильная жара 40 градусов. Днем в Мангистауской области — сильная жара 38-40 градусов.

    Днем на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, юго-востоке Атырауской областей ожидается очень сильная жара 41-43 градуса.

    В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, области Улытау, на востоке Алматинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, на севере, в центре Карагандинской области, на западе, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на северо-западе, западе, в центре области Абай, на юге Жетісу ожидается высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на западе, севере, востоке области Жетісу, на западе, юге, востоке Жамбылской, Карагандинской областей, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай — чрезвычайная пожарная опасность.

    Как сообщалось, по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Жара
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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