Жара до 43 градусов ожидается на западе Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», на остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется жаркая погода погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере — туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара 35-39 градусов. Днем в Кызылординской области — сильная жара 40 градусов. Днем в Мангистауской области — сильная жара 38-40 градусов.

Днем на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, юго-востоке Атырауской областей ожидается очень сильная жара 41-43 градуса.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, области Улытау, на востоке Алматинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, на севере, в центре Карагандинской области, на западе, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на северо-западе, западе, в центре области Абай, на юге Жетісу ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на западе, севере, востоке области Жетісу, на западе, юге, востоке Жамбылской, Карагандинской областей, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай — чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщалось, по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение.