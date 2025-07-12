Грозы и пожарная опасность: по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Ветер западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. Днем сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер северо-западный днем на востоке, юге области порывы15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 12 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

12-14 июля в Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер западный на востоке, юге области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.